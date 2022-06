“A Cagliari topi grossi come gatti e gabbiani tra i rifiuti, ecco come viviamo nelle case popolari di via Trexenta”

I topi? “Grossi come i gatti, e ci sono anche zecche, blatte, gabbiani e cornacchie”. Tutti animali attirati dai cumuli di spazzatura che, da tanto tempo, abbondano nei cortili davanti alle case popolari di via Trexenta, nel rione di Santa Teresa, a Pirri. A denunciare tutto, con foto e video spediti alla nostra redazione, è uno dei residenti, Fortunato Foris: “Qua siamo invasi dai ratti e, pur avendo fatto diverse segnalazioni al Comune, nessuno interviene per fare una derattizzazione. Tra immondezza lasciata per strada e ratti che circolano tranquillamente ad ogni ora del giorno siamo veramente alla frutta: pubblicate, per favore, il video, magari qualcuno si rende conto della situazione nella quale stiamo vivendo”. Chiesto, fatto. Nel filmato si può notare che, per cercare di debellare i topi, qualcuno ha piazzato delle trappole accanto agli alberi e alle piante: qualche ratto finisce intrappolato, e diventa poi il pasto di gabbiani e cornacchie.

“Nelle palazzine vivono anche bambini, ma è mai possibile che debbano assistere a certi spettacoli? Corriamo anche dei rischi per quanto riguarda la salute, le zecche e le blatte sono comparse solo nelle ultime settimane, e sono sempre di più”.