Quartu, corsa a ostacoli per chi deve utilizzare le poste: in estate fioccano le chiusure pomeridiane

Le Poste, a Quartu Sant’Elena, vanno in semi vacanza. A luglio e agosto, infatti, seppur in giorni differenti, uffici e sportelli rimarranno chiusi il pomeriggio. Sarà più difficile, quindi, poter spedire pacchi o ritirare pensioni.Una “rimodulazione giornaliera e oraria di apertura al pubblico”, come viene spiegato dallo stesso Comune di Quartu. Ecco tutti i giorni e gli orari nel dettaglio: via Milano, 27 – dal 16 al 26 agosto: lunedì-venerdì 8.20-13.35; sabato 8.20-12.35 (chiuso il pomeriggio); piazza Quattro Novembre, 22 – dal 11 al 22 luglio: lunedì-venerdì 8.20-13.35; sabato 8.20-12.35 (chiuso il pomeriggio); via Is Arenas, 1 – dal 1 al 12 agosto: lunedì-venerdì 8.20-13.35; sabato 8.20-12.35 (chiuso il pomeriggio); Flumini, via Leonardo da Vinci – dal 16 al 26 agosto: lunedì-venerdì 8.20-13.35; sabato 8.20-12.35 (chiuso il pomeriggio). Sono a disposizione della clientela i servizi on line (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta) che permettonon di svolgere una serie di attività quali ad esempio l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento dei bollettini, la gestione del conto corrente e altri servizi.

C’è quindi il salvagente online, che però potrebbe non essere sufficiente per venire incontro alle esigenze di tutta la popolazione, soprattutto quella anziana e poco tecnologica, come già si è potuto notare negli ultimi giorni per il ritiro del primo modulo per il pagamento della Tari.