A Cagliari ritorna l’incubo dei lampioni ko: tante strade al buio, profondo nero anche in via Dante

Intere strade al buio a Cagliari, dove ritorna l’emergenza dei lampioni ko. Vie centrali, così come quelle della movida, senza nemmeno una luce. Ed è un problema che sta andando avanti da giorni. Partendo dalla Marina: “Stasera una luna quasi piena ci guarda e ci sorride complice. Si, perché grazie alla sua luce e alle torce dei cellulari riusciamo a trovare la strada di casa. Non sono bastate tutte le segnalazioni di questi giorni a risolvere il problema. Via Cavour, via Lepanto, via e vico del Collegio, via dei Mille, via Arquer sono al buio”, denuncia Sandra Orrù, presidentessa del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”, nell’elencare le strade principali del rione totalmente al buio, anche ieri sera: “Ma cosa succede? In anni che viviamo alla Marina eventi di questo tipo erano rarissimi e collegati a temporali o problemi di rete. E adesso sono praticamente quotidiani: si risolve il problema in una strada e ricomincia in un’altra. Ma siamo romantici”, prosegue, con un filo di ironia utile almeno a stemperare la rabbia, la Orrù, “e in attesa che venga ripristinata l’illuminazione pubblica, brindiamo alla luna”.

Va peggio in via Dante. Lì, i pochi negozi rimasti garantiscono, grazie alle vetrine illuminate anche nel cuore della notte, una delle poche “ancore di salvezza” da possibili cadute. E il buio regna soprattutto nel tratto che va da piazza Giovanni sino a via Pais dove, infatti, le attività commerciali rimaste ancora in piedi sono pochissime: “In Via Dante non ci fanno mancare nulla. Ieri anche i lampioni spenti”, attacca la ristoratrice Simona Deschino, “forse per vedere meglio la luna piena. Intanto la strada è sempre più deserta”.