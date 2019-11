A Cagliari la Conferenza regionale per le politiche del lavoro

Sarà il Palazzo dei congressi della Fiera di Cagliari ad ospitare, venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 10, la ”Conferenza regionale per le Politiche del lavoro”, organizzata dall’Assessorato regionale del Lavoro.

“L’evento – ha spiegato l’assessore Alessandra Zedda, che introdurrà i lavori parlando dei “capisaldi della strategia regionale in materia di politiche del lavoro“ – sarà un’importante occasione di confronto con l’obiettivo di contribuire alla definizione della strategia regionale per il lavoro nel periodo 2020-22. Per ciascuna tema sono previsti alcuni interventi che consentiranno di condividere lo stato dell’arte e le sfide prioritarie per la programmazione futura”.

Al centro del dibattito i temi chiave della programmazione: il sistema regionale dei servizi per il lavoro; l’incontro tra domanda e offerta delle competenze professionali; il sistema integrato per lo sviluppo delle competenze professionali; le politiche di genere; la responsabilità e l’innovazione sociale. Interverrà anche il direttore generale dell’Aspal, Massimo Temussi, sul “Sistema regionale dei servizi per il lavoro”.