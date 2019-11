Le Fonti Awards 2019, lo Studio del Dott. Alessio Ferretti (founder Commercialista.it) premiato come miglior studio professionale dell’anno

Lo scorso 7 novembre sono stati consegnati a Milano i premi “Le Fonti Awards”, i prestigiosi riconoscimenti internazionali assegnati ogni anno dalla compagnia media e ricerca indipendente “Le Fonti” alle aziende, alle realtà imprenditoriali, finanziarie o legali che si sono distinte per gli alti profili di leadership e innovazione. Tenutasi presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Valori di Milano, l’evento ha riunito le migliori eccellenze nazionali e internazionali, che si sono ritrovate per sul palco delle premiazioni e hanno ritirato i relativi riconoscimenti.

Il Dott. Alessio Ferretti commercialista eCeo di Commercialista.it, originario di Grottaferrata ed oggi con studio professionale ad Albano Laziale e Quartu Sant’Elena (Cagliari) è stato premiato dalla prestigiosa organizzazione internazionale Le Fonti Awards come studio professionale dell’anno, nella categoria fiscalità, Studio Professionale dell’Anno, Consulenza Fiscale e Tributaria:-“Per aver avuto la capacità di anticipare e soddisfare le esigenze del mercato di settore creando un portale digitale da affiancare all’assistenza tradizionale. Per essere stato il primo studio in Italia a promuovere la contabilità in cloud, con i bilanci in tempo reale”.

Le Fonti Awards® è una organizzazione che riconosce ad aziende e professionisti che dimostrano l’eccellenza nei settori dell’innovazione aziendale, della leadership, della realizzazione tecnologica e dell’impegno dei dipendenti. È stata riconosciuta come una delle principali cerimonie mondiali di premi aziendali e servizi di supporto agli onori personali. Il Le Fonti Awards® è composto dal comitato scientifico di LeFonti® insieme a un team di giornalisti legali, economici e finanziari con sede in oltre 120 paesi in tutto il mondo che comprende il comitato che alla fine seleziona i vincitori.

Fra i premiati della serata anche il gruppo Mep capitanato dal ceo Vito Rotondi, a cui è stato assegnato il Premio Eccellenza nella Comunicazione Non Finanziaria.

La serata è stata introdotta da una serie di interviste one-to-one moderate dalla giornalista Debora Rosciani. Sono intervenuti: Edno Gargano, Founder, Gargano Studio Legale & Consulenza; Lorenzo Pascucci, CEO, Milano ContractDistrict; Renato Lenzi, CEO, Zoomarine Italia; Angelo Leone, Founder, Studio Legale Leone; Luca Bidoglia, Direttore HR, Scarpe&Scarpe, Lucio Prisco, Founder, Prisco e Partners; Youri Beltrame, Amministratore Unico, Besafilm e Tony Baldassini, CEO, Peopletrust.

A dare il via alla cerimonia la premiazione degli studi e boutique legali e professionali:

CATEGORIA DIRITTO PENALE

Ha conquistato il premio Studio Legale dell’Anno Diritto Penale della Pubblica Amministrazione lo Studio Legale Pisapia e Associati, mentre Angelo Leone (Studio Legale Leone) ha ottenuto il riconoscimento di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale Ambientale.

CATEGORIA DIRITTO AGROALIMENTARE

È stato lo Studio Legale Ciccarelli a ricevere il premio di Boutique dell’Anno Emergente Diritto Agroalimentare.

CATEGORIA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Il trofeo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Responsabilità Medica è stato assegnato a Studio Legale Gullino& Associati.

CATEGORIA FISCALITÀ

Commercialista.it ha guadagnato il titolo di Studio Professionale dell’Anno Consulenza Fiscale e Tributaria.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

È stato lo Studio legale Avv. Aldo Esposito & Avv. Ciro Santonicola a ricevere il trofeo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Scolastico.

CATEGORIA DIRITTO DEL TURISMO

Gargano Studio Legale & Consulenza ha ritirato il premio in qualità di Studio dell’Anno Emergente Diritto del Turismo.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO

Vittoria per lo Studio Legale Prisco e Partners giudicato Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro. Si è poi proseguito con lo Studio Legale Centonze, che si è aggiudicato il titolo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Contrattualistica Diritto del Lavoro e Paolo Santoro (Studio Legale Santoro) che ha conquistato il riconoscimento di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto del Lavoro.

CATEGORIA DIRITTI UMANI

Lo Studio Legale Avv. Alessandro Gamberini e Studio Legale Avv. Leonardo Marino ha ritirato il trofeo di Studio dell’anno Diritto Umanitario e Diritto della Navigazione.

La cerimonia è quindi proseguita con l’assegnazione dei premi nella categoria HR:

Hanno ottenuto un riconoscimento: M.C.S. Facchetti, che ha ritirato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione delle Risorse Umane; Generali Italia, premiata come Progetto HR dell’Anno Diversity&Inclusion e Progetto HR dell’Anno Innovazione e Gamenet Group, giudicata HR Team dell’Anno Gaming. Vittoria anche per Geox in qualità di HR Team dell’Anno Calzature lifestyle-casual, Cerved Group, che ha trionfato come HR Team dell’Anno Servizi Informativi e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, vincitore del premio HR Team dell’Anno Innovazione. Premi ad personam per Luca Battistini (Capp – Plast), che ha trionfato come Direttore HR dell’Anno Soluzioni di Packaging; Gianluca Dardato (Esaote), giudicato Direttore HR dell’Anno Strumenti Medicali e Alessandra Benevolo (Ipsen), valutata Direttore HR dell’Anno Pharma. Ha meritato il titolo di Direttore HR dell’Anno Retail Calzature e Abbigliamento Luca Bidoglia (Scarpe&Scarpe), mentre Fausto Fusco (Bip) è stato giudicato Direttore HR dell’Anno Consulenza Direzionale. Ultimo premio della categoria quello di Direttore HR dell’Anno Energie Rinnovabili assegnato a Anastasia Titova (Falck Renewables).

La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle imprese.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Liomatic ha trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Vending Machine, seguita da Sica, giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Macchinari Industriali; Besafilm, vincitrice in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Lavorazioni Materie Plastiche e Milano ContractDistrict, che si è aggiudicata il premio Eccellenza dell’Anno Real Estate Servizi per il Mercato Residenziale. ADATTOFIN Mediazione Creditizia, Banco Marchigiano Credito Cooperativo e Way2Global sono stati premiati rispettivamente come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Mediazione Creditizia per le PMI, Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Credito Cooperativo ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Language Service Provider. Vittoria anche per Invisiblefarm e Rait88 giudicate Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sistemi Informativi Sanitari ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Electronic Supply Chain. Meritata vittoria anche per Tech Rain, che ha trionfato in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione Business Advisory& ICT Consulting, seguita da VmWay, giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni ICT. Peopletrust e REA hanno rispettivamente trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni IoT & Localizzazione ed Eccellenza dell’Anno Advisory& Leadership Green Economy. Premi ad personam per Renato Lenzi (Zoomarine Italia), che si è aggiudicato il titolo di CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Settore Intrattenimento e Vito Rotondi (MEP Macchine Elettroniche Piegatrici), vincitore del premio CEO dell’Anno Innovazione Comunicazione Non Finanziaria.

