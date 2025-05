Como-Cagliari 3-1, la squadra di Nicola e Giulini è allo sbando: la salvezza appesa a un filo, spareggio col Venezia? Il Cagliari prende altri tre gol in casa del Como già salvo che non aveva nulla da chiedere al campionato e si complica la vita. Ora dipende tutto dagli altri risultati: se domani il Venezia vince, domanica a Cagliari spareggio drammatico con i lagunari. Perchè all’ultima uno spaventato Nicola andrà in casa del Napoli di Conte. Oggi i rossoblù erano passati in vantaggio con Adopo, e la gara si era messa subito benissimo. Poi la squadra si è letteralmente sciolta come neve al sole e la difesa ha iniziato a scricchiolare, pareggio e poi raddoppio di Strefezza nel primo tempo. Due clamorose palle gol sciupate con Piccoli (davvero incredibile) e Luvumbo che spara alto, poi sul filo del fuorigioco Cutrone infila Augello e neppure Caprile riesce più a recitare il ruolo di salvatore della patria. Salvezza o non salvezza, i tifosi hanno grossi dubbi sulla conferma di un allenatore che non sta dando nè un gioco nè un’anima ai ragazzi. Ora dipende tutto dall’incrocio degli altri risultati: oltre a quello del Venezia che domani affronta la Fiorentina, anche quelli di Empoli, Parla, Lecce e Verona. Una cosa si può già dire: Nicola fallisce l’obiettivo di salvarsi una giornata prima di Ranieri lo scorso anno. E la delusione, per le tantissime sconfitte dell’era Giulini e per come non si sta onorando la maglia, è umiliante al di là di una salvezza che è un brodino caldo per la squadra che rappresenta una intera Isola.