A Cagliari 31 nuovi positivi al giorno: “Tamponi in aumento, in città sono 539”

I positivi al Covid a Cagliari? Trentuno al giorno, ma perché c’è stato “l’aumento dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime tre settimane”. A dirlo è il sindaco Paolo Truzzu: “ Il totale dei positivi è di 539, in calo di 24 unità rispetto all’ultimo aggiornamento. Leggermente in aumento invece i ricoveri in ospedale, che da 52 passano a 59. Cresce anche la media giornaliera, con 31 nuovi positivi al giorno, dato che riflette però l’aumento dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime tre settimane”.

“Da oggi intanto la Sardegna è l’unica regione ancora in zona rossa. Mi auguro che questa sia l’ultima settimana e che da lunedì prossimo vengano allentate le restrizioni, ancora una volta non supportate dai dati e che hanno l’unico effetto di penalizzare oltremodo i sardi”.