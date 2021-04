Cagliari, 6 ambulanze con pazienti Covid al Ss. Trinità: ospedale sotto pressione

Sei in questo momento le ambulanze nel cortile del Covid Hospital a Is Mirrionis. L’ospedale non è al collasso, ma la pressione al Santissima Trinità si sente. “Abbiamo una situazione di positività che preme sugli ospedali”, spiega Sergio Marracini, direttore dei Covid Hospital cagliaritani, “arrivano qui perché si sentono male e temono il Coronavirus, spesso li rimandiamo a casa, ma tra Tac e terapie impieghiamo anche 5 ore. Vengono da tutta la Sardegna, faciliterebbe il lavoro al Santissima Trinità, se questa attività fosse assorbita in misura più ampia dai territori”.

Attualmente i ricoverati a Is Mirrionis sono 180. Dopodomani altri 24 posti letto per pazienti Covid saranno disponibili al Binaghi.