A 14 anni tenta di rubare la bicicletta elettrica a un rider davanti al kebabbaro e minaccia di morte i carabinieri chiamati dal gestore del locale. Un ragazzo di 14 anni e un giovane maggiorenne sono stati arrestati a Sassari dopo aver tentato di rapinare un rider e aver minacciato di morte i carabinieri, nel popolare quartiere di Monte Rosello. Il 14enne, armato di coltello, ha minacciato il rider, fermo davanti a una rivendita di kebab, nel tentativo di sottrargli la bicicletta elettrica utilizzata per le consegne. La vittima ha attirato l’attenzione dei gestori e degli avventori del locale, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, il minorenne ha rifiutato di farsi identificare, insultando e sputando contro i militari, minacciandoli: “Non mi fate paura, quando sarò maggiorenne vi ammazzerò”. Il 14enne e il suo complice sono stati arrestati. Il giudice del tribunale per i minorenni di Sassari ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in una comunità per minori.