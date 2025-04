Un incidente stradale come tanti che si trasforma in una maxi- rissa. I Carabinieri della Stazione di Serramanna, al termine di una mirata attività d’indagine avviata nei giorni scorsi, hanno fermato sette persone, tutte residenti o domiciliate tra Serramanna e Sestu, ritenute responsabili del reato di rissa aggravata.

L’episodio risale al pomeriggio del 28 marzo scorso, quando in piazza Matteotti era stata segnalata un’aggressione tra più soggetti. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe nato da una lite tra gli occupanti di due autovetture coinvolte in un sinistro stradale. In particolare, una Ford C-Max, condotta da un 29enne già noto alle Forze dell’Ordine, sarebbe stata speronata da una Ford Focus riconducibile a un altro giovane, anch’egli già noto alle Forze dell’Ordine.

La tensione è rapidamente degenerata: pochi istanti dopo l’incidente, sul posto sono sopraggiunti altri soggetti, presumibilmente legati da rapporti familiari ai protagonisti della lite, e la situazione è sfociata in una vera e propria rissa. Soltanto il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma, allertate tramite il numero unico d’emergenza 112, ha evitato conseguenze peggiori e riportato l’ordine nella piazza.

L’indagine, condotta con il supporto della Stazione Carabinieri di Furtei e dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Sanluri, è stata sviluppata attraverso l’ascolto dei testimoni presenti, l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e l’esecuzione di ricognizioni fotografiche. Questi strumenti investigativi hanno consentito di identificare con certezza i partecipanti alla rissa e ricostruire con precisione le fasi dell’aggressione.

L’attività investigativa prosegue per verificare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti e per approfondire i possibili collegamenti dell’episodio con altre situazioni di tensione già segnalate nel contesto territoriale e familiare di riferimento.