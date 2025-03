Tragedia questo pomeriggio nella farmacia del dottor Zambon a Dolo, in provincia di Venezia. Un ragazzino di 12 anni si trovava insieme alla mamma quando si è sentito male all’improvviso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari del Suem 118 per rianimarlo anche all’arrivo in ospedale, il 12enne se ne è andato per un arresto cardiaco. Cordoglio da parte dell’ Ulss Serenissima nei confronti dei familiari della giovanissima vita spezzata senza un perché.