La Sardegna prega per Gabriele Fois, è grave l’uomo rimasto ferito nel femminicidio di Nuoro

C’era anche lui nella casa teatro dell’orribile femminicidio avvenuto ieri a Nuoro. Gabriele Fois, quarantanove anni, il nuovo compagno di Romina Meloni, uccisa a colpi di pistola dal suo ex, la guardia penitenziaria Ettore Sini, versa in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro. È stato raggiunto dai colpi esplosi dall’uomo che, dopo qualche ora, è stato fermato e arrestato dai carabinieri. Da ieri sera si trova ricoverato ed ha già subìto un delicatissimo intervento chirurgico. Dall’ospedale non filtrano ancora nuove informazioni sul suo stato di salute, e tutta la Sardegna prega per il destino dell’operaio sardo che, con l’aiuto di Romina, stava costruendosi una nuova vita dal punto di vista sentimentale.

Molto toccante il messaggio, scritto su Facebook, dalla sorella della vittima, Sabrina: “Ciao sorella, veglia su di noi e su Gabriele Fois. Adesso sei insieme a mamma e al mio angelo”.