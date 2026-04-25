25 Aprile: in 5mila a Cagliari per il corteo ‘pace e diritti’

Circa cinquemila persone hanno partecipato oggi a Cagliari al corteo per la Festa della Liberazione. La manifestazione, promossa dall’Anpi con associazioni e sindacati, ha attraversato le principali vie cittadine tra bandiere, musica e slogan per la pace e i diritti.

Tanti i giovani che sono voluti essere presenti in un corteo dove sono comparsi cartelli contro i conflitti internazionali e a difesa della Costituzione, con numerose bandiere arcobaleno. La giornata si è conclusa con interventi dal palco e il canto di ‘Bella ciao’ in Piazza del Carmine.

“Parlare oggi di Liberazione, dopo 81 anni, purtroppo è ancora attuale: credevamo di aver costruito un mondo di pace dopo gli anni bui della prima e seconda guerra mondiale”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Il quale in chiusura ha deposto una corona d’alloro al Monumento dei Caduti nel Parco delle Rimembranze, alla presenza delle autorità civili e militari: il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il prefetto Paola Dessì, l’assessora regionale Barbara Manca, i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni.