Tragedia a Trivigno, località montana vicino Tirano. Una donna di 59 anni originaria di Bianzone, Lucia Tognela, è stata ritrovata senza vita, con evidenti segni di morsi di cane.

La 59enne era impegnata in un’escursione nei boschi al momento del dramma. A far scattare l’allarme il proprietario dei cani che avrebbero assalito la donna, ma purtroppo per Lucia era ormai troppo tardi, nonostante l’intervento del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della Gdf.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della 59enne pet chiarire con esattezza le cause del decesso e se l’aggressione sia avvenuta prima o dopo la morte per un ipotetico malore. Come riferito a Repubblica dai familiari, Lucia non soffriva di alcuna patologia.