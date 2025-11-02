Il Poetto preso d’assalto da chi approfitta del clima mite e delle festività.

Non proprio una novità per chi vive nella città del sole, sino a quando il tempo lo permette del mare a portata di mano proprio non ci si stanca, e, con un occhio al calendario e l’altro rivolto alla penisola già con giacche e maglioni, la fortuna di poter prolungare la bella stagione è un’opportunità da cogliere al volo.

Spazio al relax sotto il sole, quindi, e per i più decisi anche un tuffo in acqua: mare calmo e riflessi cristallini che invogliano a usare ancora il costume da bagno e godere della fortuna di vivere in Sardegna.