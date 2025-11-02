Tragedia ieri sera a Capizzi, in provincia di Messina. Un ragazzo di soli 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava di fronte ad un bar della cittadina con altri ragazzi. Un altro giovane di 22 anni è stato invece ferito e ricoverato all’ospedale di Nicosia.

I carabinieri hanno già fermato 3 persone, un 48enne e i suoi due figli di 18 e 20 anni, che sarebbero arrivati con la loro auto davanti al locale per poi sparare. A fare fuoco sarebbe stato io 20enne.

Quello che si ipotizza è che la giovanissima vittima sia stata colpita per errore e ora l’obiettivo è capire cosa si cela dietro questa sparatoria.

“Poteva essere una strage –le parole del sindaco di Capizzi, Leonardo Giuseppe Principato Trosso, riportate da QN– I nostri carabinieri sono pochi e più volte ho chiesto al prefetto dei rinforzi”. “Conosco la famiglia della vittima fatta di gente per bene e grandi lavoratori. Mi dicono che il figlio era un ragazzo timido, bravo e studioso”.