“Tre Bottoni e la casa con le ruote” e “Filastrocche’n’roll” all’Exmà

Sabato 5 gennaio alle 18 i Cada die teatro presentano lo spettacolo liberamente tratto dal racconto La casa di Tre Bottoni di Gianni Rodari Tre Bottoni e la casa con le ruote con Francesca Pani e Lara Farci; le musiche originali di Mauro Mou e Matteo Sanna, le filastrocche di Andrea Serra, la messinscena e la regia di Mauro Mou.

La storia racconta di una casa un po’ speciale: la casa di Tre Bottoni, un falegname costretto ad andare via dalla propria città, perché nessuno compra più i mobili che lui realizza con tanta cura; quindi con chiodi e martello si costruisce una piccola casa con le ruote, che può portare in giro per il mondo. Una casa su misura, senza eccessi, ma capace di accogliere tutte le persone che chiedono aiuto e ospitalità. È una casa aperta a tutti, ma proprio a tutti, dai più bisognosi fino a sua maestà il Re, con il suo cavallo.

Un lavoro rivolto ai più piccoli dedicato all’accoglienza, in un momento in cui si alzano barriere e ci si chiude dentro le nostre case-fortezza, dove c’è tutto il necessario per stare bene e tranquilli da soli, Cada die teatro raccontano di un luogo capace di accogliere tutti in cui ci si possa rannicchiare e sognare. Una casa abitata non ha più solo una dimensione fisica e geometrica, ma è soprattutto luogo delle emozioni e dei legami, luogo attraverso cui è possibile sentirsi “abitanti del mondo”, della città, di sé stessi, parte di un sistema più grande, che è possibile portare sempre con sé.

Mentre domenica 6 gennaio sempre alle 18 Renzo Cugis e Gianfranco Liori presentano Filastrocche’n’roll, uno spettacolo dedicato ai bambini di tutte le età.

Renzo (quello alto con i capelli grigi) e Gianfranco (quello altino con i capelli castani) sono un duo sconclusionato e scalmanato che suona e canta a tempo di rock canzoni che raccontano storie di coccodrilli, di nonni rockettari e di bambini che vogliono fare surf e di… eccetera eccetera.

TeatrExma – un teatro per tutte le stagioni, stagione teatrale giunta alla sua seconda edizione, nasce alla collaborazione tra il Teatro dallarmadio e il Consorzio Camù e viene ospitata tutta all’EXMA di via San Lucifero.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 18 gennaio alle ore 21 con la Compagnia del Bivacco di Milano che presenta PIAMURI – Ballata per fiori innamorati. Storie di donne contro le mafie. Questo spettacolo di e con Eleonora Iregna, Benedetta Marigliano e Lucia Nicolai è il vincitore della borsa teatrale Anna Pancirolli 2016.

Lo scenario che fa da contesto allo spettacolo è quello della criminalità organizzata, ma le storie che vengono raccontate parlano principalmente del coraggio di alcune donne che si sono ribellate prima di tutto a una sopraffazione, a una violenza e poi al potere mafioso, e si sono ribellate dopo aver subito dei lutti e nonostante l’omertà da cui erano circondate.

Considerato il numero dei posti disponibili è consigliabile la prenotazione ai numeri 3397102534 / 3405332685 o scrivendo su promoteatroarmadio@gmail.com

Ultima modifica: 2 gennaio 2019