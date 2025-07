Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda annuncia una maxi manovra da 227 milioni di euro, fondi rimasti inutilizzati negli ultimi anni, che ora verranno destinati a progetti strategici per la città: rigenerazione urbana, servizi sociali, innovazione e assunzioni nella macchina comunale. “L’attività in Consiglio comunale e in Giunta sta dando seguito alle dichiarazioni programmatiche. Stiamo lavorando alle variazioni di bilancio per investire al più presto i 227 milioni di euro non spesi in questi ultimi anni. Gli interventi che andremo a finanziare riguardano lo sviluppo della città, l’innovazione e tanti servizi sociali per cittadine e cittadini.

Per fare qualche esempio, si tratta di:

– 1 milione per riqualificare la palestra Coni A di Monte Mixi;

– 2 milioni per la rigenerazione urbana del quartiere Sant’Elia; – 1 milione per la riqualificazione di viale Sant’Avendrace e della viabilità trasversale per favorire la connessione tra il parco archeologico di Tuvixeddu, il quartiere e l’area di San Paolo destinata a parco urbano attrezzato, sportivo e educativo; – circa 1 milione per l’erogazione di servizi a favore dell’infanzia, degli adolescenti e delle famiglie; – quasi 1 milione e mezzo per i servizi di assistenza domiciliare alle persone anziane e disabili, al fine di evitare il ricovero in strutture assistenziali; – 40mila euro per il progetto della Casa delle tecnologie emergenti.

L’altro giorno abbiamo stanziato anche le risorse per bandire finalmente i concorsi: assumeremo circa 250 persone nei prossimi tre anni. I primi bandi saranno disponibili entro il mese di luglio. A breve stanzieremo le risorse per le manutenzioni di strade, piazze, marciapiedi e spazi verdi”.