Yacht di lusso, sport acquatici e street food con prodotti tipici: arriva a Cagliari la Festa del Mare

Barche, sport acquatici e show cooking coi prodotti tipici del mare. Nel fronte mare che va dal Molo Ichnusa al Lazzaetto, lungo su Siccu e il parco Nervi. Arriva in città la Festa del Mare: il progetto ha incassato il via libera del Comune. degustazioni e show cooking per conoscere e apprezzare i prodotti e la cultura enogastronomica ittica cagliaritana

Il progetto, curato da Comune di Cagliari, Autorità di sistema portuale, Coni e Camera di commercio, che nasce con lo scopo di generare un importante indotto economico per la città e la sua economia, si pone l’obiettivo di dare vita a un evento di caratura internazionale, con cadenza annuale, legato al settore della nautica, dello sport e del turismo e anche della tutela ambientale e delle attività produttive legate al mare.

Grazie alla posizione strategica, al clima e alle risorse ambientali naturali, il Golfo di Cagliari, dalla spiaggia del Poetto a quella di Giorgino, passando per la Fiera e per l’area portuale, è lo scenario ideale per ospitare manifestazioni, fiere, convegni e competizioni. In particolare, gli sport legati alla vela e al mare (di cui gli allenamenti di Luna Rossa e le tappe mondiali di varie discipline sono solo un esempio), possono trovare a Cagliari un punto di riferimento e una sede accogliente e funzionale dando al contempo un importante impulso alla visibilità e all’economia della città.

L’evento si svolgerà tra le festività del 25 aprile e del 1 maggio. L’area individuata è quella tra la pineta di Su Siccu, collegata attraverso la passeggiata sulla banchina al Molo Ichnusa, e il parco dei Magazzini del sale dal quale, tramite un ponte, sarà possibile oltrepassare il canale di Terramaini e giungere al Molo di levante e alla spiaggia della diga.

Lungo la passeggiata di “Su Siccu”, a ridosso della pineta, verranno posizionati gli stand riservati alle varie associazioni sportive e si terranno esibizioni e manifestazioni sportive e delle varie discipline legate al mare e alla spiaggia con possibilità di provare varie discipline sportive.

Dal “Pennello di Bonaria” sino al “Padiglione Nervi” verranno allestiti dei gazebo per creare una zona espositivo-commerciale nella quale avranno luogo: esposizioni di natanti e accessoristica, presentazione di aziende che si occupano di innovazione nautica e ricerca, associazioni ambientaliste, degustazioni e show cooking per conoscere e apprezzare i prodotti e la cultura enogastronomica ittica cagliaritana.

Nelle due aree verrà allestito un “Villaggio nautico diffuso”, nel quale è ricompreso anche il Lazzaretto che ospiterà, tra l’altro: laboratori didattici itineranti anche con la partecipazione delle scuole, incontri culturali, passeggiate naturalistiche e visite guidate lungo tutta l’area interessata dell’evento, mostre di varia natura, spettacoli rassegne cinematografiche serali.