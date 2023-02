Attraversamenti sulla Ss 554, pericolo per i residenti de Su Tremini e S’Ecca S’Arena a Monserrato

Pericolo per i residenti de Su Tremini e S’Ecca S’Arena che, ancora oggi, devono attraversare a piedi la SS 554 senza poter usufruire del ponte pedonale.

“Monserrato in Movimento” “chiede a tutti i rappresentanti del consiglio comunale la convocazione urgente di un consiglio per porre dei rimedi imminenti a questo annoso problema che mina la sicurezza dei cittadini”.

Una questione che va avanti da anni, tante le segnalazioni giunte dai cittadini che a piedi, per raggiungere la città, sono costretti ad attraversare la trafficatissima arteria. Il ponte pedonale è chiuso e piuttosto malandato: quasi pericolante e in parte arrugginito non è idoneo per garantire un attraversamento sicuro.

La competenza dell’opera è dell’Anas e, da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, c’è sempre stato un massimo coinvolgimento per risolvere il problema.

Per il consigliere Alessio Locci, però, non è sufficiente, e spinge affinché vengano presi ulteriori provvedimenti: “I cittadini di Su Tremini e S’Ecca e S’Arena ancora una volta mi riconoscono come loro portavoce sulle problematiche dei quartieri oltre la 554”. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale “ho portato all’attenzione dell’aula e di Tomaso Locci l’annoso problema dell’attraversamento rialzato che ancora oggi è inagibile e costringe i cittadini a piedi che vogliono raggiungere i quartieri oltre la SS 554

di avventurarsi pericolosamente nell’attraversamento.

Non mi sento per niente rassicurato dalle risposte riferite all’aula da Tomaso Locci, il quale oltre a non indicare quale possibile soluzione imminente possa dare più sicurezza al raggiungimento dei quartieri oltre la SS 554, ancora una volta si arrampica sugli specchi sventolando e denigrando un progetto dell’Anas, che oramai conosce solamente lui”.

Dure affermazioni, insomma, da parte dell’ex consigliere di maggioranza che, sino a poco tempo fa, appoggiava il sindaco in tutte le sue scelte alle quali, ora, si oppone duramente.