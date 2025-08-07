Ancora un ennesimo preziosissimo intervento dell’Aeronautica Militare che ha fornito un volo salvavita per una neonata ricoverata al Policlinico di Monserrato. La piccola è stata trasferita a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo da Cagliari a Ciampino e ricoverata presso l’ospedale romano “Bambino Gesù”.

Come sempre il volo è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari. Il trasporto della neonata è avvenuto in una culla termica assistita dal personale medico qualificato, in presenza dei genitori. Al suo arrivo, è stata affidata all’equipe romana. Come spiega la stessa Aeronautica Militare, questa tipologia di servizi ed interventi da parte del lavoro costante, 365 giorni all’anno, di tutto il loro team di lavoro per garantire i voli salvavita ma anche il trasferimento di equipe mediche per interventi d’urgenza come i trapianti.