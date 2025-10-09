“Eravamo a Catania per lavoro e dovevamo rientrare a Cagliari l’8 ottobre: il giorno seguente il mio collaboratore aveva una visita medica urgente e io altri impegni lavorativi” spiega Chrisvisione.

“Avevamo inizialmente prenotato un volo diretto Catania–Cagliari a ora di pranzo. A causa di un disguido legato alla prenotazione da parte della compagnia Ryanair, non è stato possibile partire con quel volo. L’unica soluzione proposta dal sito è stata quindi quella di prendere un volo alle 19:45 con scalo a Roma Fiumicino.

Anche questo volo, però, ha subito un forte ritardo ed è partito soltanto alle 23:30. Di conseguenza abbiamo perso la coincidenza per Cagliari.

Siamo stati costretti a passare l’intera notte in aeroporto, poiché gli hotel erano tutti pieni: la notizia del ritardo è arrivata quasi a ridosso dell’orario di partenza previsto.

La mattina seguente abbiamo finalmente preso il primo volo utile per Cagliari e siamo arrivati, stremati, a destinazione. L’esperienza ci ha causato numerosi disagi: per me sul piano lavorativo e per Stef anche sulla salute.

Situazioni simili non dovrebbero accadere al giorno d’oggi, perché oltre a creare problemi organizzativi e professionali, possono avere conseguenze molto gravi sulla salute delle persone.

Confidiamo sul fatto che, se non altro, ci venga garantito il rimborso e un risarcimento danni.

È stato davvero un incubo”.