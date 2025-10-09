Tragedia questa mattina all’alba a Precenicco, in provincia di Udine. Una ragazza di soli 17 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre andava alla fermata del bus per recarsi a scuola.
Alla guida del mezzo un giovane che si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla ragazza. Sembra che al momento dell’impatto, avvenuto a 200 metri da casa di Alice, la 17enne stesse attraversando sulle strisce. Sul posto anche il padre della ragazza, allertato dal rumore delle sirene.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.