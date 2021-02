“Viva il fitness!”, su Radio Casteddu i segreti per allenarsi bene e tenersi in forma con Ruggero Ruggeri

“Viva il fitness!” è il nuovo programma di Radio Casteddu dedicato totalmente al fitness: ogni martedì, giovedì e il sabato alle 11,32, alle 13,42 e alle 16,42 i consigli per tenersi in forma e per allenarsi con speciali circuiti homework che sarà possibile effettuare anche a casa, nel periodo di stop alle palestre. Sono sempre di più infatti gli appassionati del fitness, e il nostro speciale programma condotto da Ruggero Ruggeri, personal trainer diplomato Isef e laureato in Scienze Motorie, vi condurrà ogni settimana nei segreti degli allenamenti più efficaci per dimagrire, tonificare, restare in forma e mantenere il vostro corpo sempre più sano e sportivo.

“Il fitness porta ad avere un benessere fisico il cui valore estetico è solo una conseguenza- spiega Ruggero Ruggeri, conduttore del nuovo programma di Radio Casteddu- grazie a un regime di allenamento effettuato con costanza e perseveranza si possono raggiungere ottimi risultati. Fare fitness è importante prima di tutto per la nostra salute, perché il nostro corpo viva e respiri la propria vitalità. Gli allenamenti possono essere di pochi minuti o intere sedute che possono durare sino a un’ora e mezzo. Ma in una singola seduta anche di 20 minuti con l’home working non si può prescindere da alcuni principi cardine, che sono la struttura dell’allenamento. Nella prima puntata parleremo proprio di come si struttura l’allenamento, si comincia dal warm-up, con il riscaldamento che porta la frequenza cardiaca a un livello necessario affinché il sangue riscaldi al meglio articolazioni e muscoli prevenendo ogni possibile sovraffaticamento o infortunio. Dallo skip alla corsa calciata al jumping jack, il riscaldamento può durare sino a 8 minuti. Poi c’è il cuore dell’allenamento, con una serie di esercizi che l’atleta deve protocollare grazie all’indirizzo del proprio allenatore, in base agli obiettivi stabiliti: è fondamentale costruire con dei test quale è la situazione iniziale dell’atleta, per poi effettuare con una programmazione seria degli obiettivi a medio e lungo termine dell’atleta. Al termine diventa poi fondamentale la parte del cool down, in cui la persona allenata torna a uno stato di quiete che avviene per gradi attraverso tutta una serie di esercizi, di minore intensità rispetto alla parte centrale dell’allenamento, sino ad arrivare allo stretching e agli allungamenti muscolari che aiutano ad alleviare i fastidi provocati dai cosiddetti “Doms”. Parleremo di tutto questo e di tanti altri segreti del fitness, con circuiti e consigli per chi ama lo sport, ogni martedì giovedì e sabato su Radio Casteddu”.

