Vittorio Sgarbi torna in pubblico per un motivo a lui molto caro, votare per le Regionali. Il critico d’arte si è recato nel comune di San Severino Marche dove ha la residenza dal 2017.

Sgarbi appare dopo mesi molto complicati e un ricovero al Gemelli di Roma. Ora sembra che stia meglio, nonostante la tristezza per le problematiche con la figlia Evelina, che ha presentato nei giorni scorsi un’istanza affinché il padre abbia accanto un amministratore di sostegno. Proposta alla quale Sgarbi si è già fermamente opposto.

Le foto, postate dallo stesso Sgarbi, sono state scattate dalla compagna Sabrina Colle, che lo ha accompagnato alle urne insieme all’avvocato Giampaolo Cicconi.

“Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca @rosapiermattei”, scrive sui social lo stesso Sgarbi.