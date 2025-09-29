Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 30 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 5 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da O vest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 6 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. L’ultimo giorno di Settembre ci saluterà dunque con qualche nuvola e temperatur e in lieve calo che raggiunge ranno massime di 2 6 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba