Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 30 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 16°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25° C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. L’ultimo giorno di Settembre ci saluterà dunque con qualche nuvola e temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 26°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba