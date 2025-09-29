Non si arresta l’escalation di furti e danni alle case come ai veicoli in sosta: considerati gli ultimi eventi che hanno coinvolto il quartiere, due furti di auto nelle scorse notti che si uniscono ad altrettanti incendi come il tentativo di disattivare l’allarme di un’auto dentro un giaridino privato con il cosidetto “Jammer”, con l’intendo, sicuramente, di rubarla, “ritengo che sia giunto il momento di unirci il più possibile e dotarci di un Servizio di guardiania armata” spiega un cittadino.

“Ho preso informazioni sul servizio e cosi come accade a Torre delle Stelle il costo a carico di ogni utente non dovrebbe superare 30 euro. Ovviamente il prezzo del servizio sale o scende in base al numero degli aderenti”. Viene anche proposta di una riunione con il supporto dell’amministratore della pagina social dedicata al quartiere. Una situazione allarmante, insomma, che richiede un intervento immediato al fine di interrompere le irruzioni da parte dei malviventi.

Margine Rosso sotto assedio dei malviventi, scatta la protesta dei cittadini: “Servizio di custodia armata che sorvegli dal tramonto all’alba tutto il quartiere”. La proposta giunge dai residenti che, esasperati, chiedono anche un incontro con il Prefetto.