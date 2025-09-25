È scontro fra il critico d’arte Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina. Sgarbi aveva passato alcuni momenti difficili nei mesi scorsi, di cui la figlia stessa aveva parlato anche in tv con preoccupazione nei confronti dei padre.

Ora però, attraverso le pagine del Corriere della Sera, Sgarbi conferma una situazione non rosea con Evelina. La ragazza avrebbe infatti richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno per il papà, convinta che lui non sia nelle condizioni di pensare a sè e ai suoi interessi.

Ma Sgarbi smentisce categoricamente le difficoltà descritte dalla figlia. “Niente di più falso. Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziava”, afferma al Corriere. “La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha”.

Dal canto suo, Evelina – attraverso il suo legale- precisa che non è un provvedimento contro il padre ma tutto il contrario.

“Esosa è un termine offensivo e denigratorio nei confronti di una ragazza che ha sempre portato avanti il suo percorso di vita lontano dai riflettori e dagli agi di cui avrebbe potuto e dovuto godere”, ha spiegato il legale Lorenzo Iacobbi.

Sgarbi è anche sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone, ma stando a quanto dichiarato dall’’amministrazione non sarebbe presente da un anno. L’opposizione chiede chiarezza in merito e avere conferma circa le reali condizioni di salute del primo cittadino, che ha confermato la possibilità di tornare ai suoi incarichi già tempo fa.

“Tornerò ad Arpino tra pochi giorni, entro fine mese. Voglio tornare presto lì dove ho tanti amici che mi sono stati vicini in questi mesi difficili. Il loro affetto è stato, per me, di grande aiuto”, assicura il critico al Corriere.

