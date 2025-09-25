Amicobus arriva anche all’Unipol Domus. A partire dalla sfida casalinga Cagliari–Inter, in programma sabato, i tifosi rossoblù con disabilità avranno a disposizione un nuovo servizio di mobilità sostenibile e inclusiva. Grazie alla collaborazione tra Cagliari Calcio e CTM, infatti, il servizio Amicobus verrà esteso anche alle gare all’Unipol Domus, per garantire un accesso allo stadio comodo, sicuro e senza barriere.

Cos’è Amicobus

Amicobus è un servizio di trasporto a chiamata dedicato a persone con disabilità, invalidi civili, anziani non autosufficienti, utenti con limitazioni psico-fisiche accertate e seguiti dai Servizi Sociali o dalla ASL. I minibus, completamente attrezzati per accogliere anche sedie a rotelle, sono dotati della presenza costante di un assistente che supporta i passeggeri nelle fasi di salita e discesa.

Come accedere al servizio

È necessario un accreditamento annuale tramite la piattaforma SUS della Regione Sardegna (sus.regione.sardegna.it – procedimento “Agevolazioni tariffarie trasporto pubblico locale a favore degli invalidi e reduci di guerra e Servizio AmicoBus”).

La registrazione, cui si potrà accedere tramite SPID, richiede la compilazione di un modulo e l’allegato della certificazione medica. Può essere effettuata in autonomia o con il supporto di A.N.M.I.C. e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Cagliari.

Modalità di prenotazione

Il servizio è disponibile solo su prenotazione, da effettuarsi entro il giorno precedente la gara: per le partite del sabato entro venerdì alle ore 13, in caso di partita di domenica o lunedì entro sabato alle ore 10.

Canali di prenotazione: Numero verde: 800 259 745 (negli orari di apertura del call center), Form online all’indirizzo www.ctmcagliari.it/prenotazione-servizio.

Gli operatori confermano telefonicamente la richiesta, comunicando anche l’orario di passaggio del mezzo. Per la cancellazione delle corse già confermate è disponibile il numero WhatsApp 348 250 2731.

Accesso diretto agli ingressi dedicati

I tifosi trasportati con Amicobus verranno accompagnati fino all’ingresso dedicato nel settore Distinti, così da garantire la massima accessibilità e inclusione. Andata: l’arrivo all’ingresso dedicato è programmato almeno a un’ora prima del fischio d’inizio. Ritorno: le corse sono previste a partire da 45 minuti dopo la fine della partita, previo via libera delle forze di polizia. Un passo importante verso uno stadio sempre più accessibile, dove la passione per i colori rossoblù possa essere condivisa senza barriere.

Il dettaglio degli orari e tutti gli aspetti operativi verranno comunicati dal numero verde 800259745 in fase di conferma della prenota