Giulia Pibiri è Campionessa Europea di Calcio da Tavolo

La Sardegna e la città di Cagliari possono festeggiare un nuovo, prestigioso traguardo sportivo

.

Giulia Pibiri, atleta cagliaritana, ha conquistato con la Nazionale Italiana FISCT il titolo di Campionessa Europea di Calcio da Tavolo , disciplina regolata a livello internazionale dalla Federazione FISTF e in Italia promossa dalla FISCT con il sostegno di Opes Italia

Un successo che porta l’Italia sul tetto d’Europa e che conferma il valore del movimento sardo, oggi rappresentato da due club attivi tra Cagliari e Sassari e da un settore giovanile in crescita. «Siamo orgogliosi di questo risultato – sottolinea la Delegazione Regionale FISCT Sardegna – che premia l’impegno e il talento di Giulia, esempio per tanti giovani e simbolo di una disciplina che unisce passione, abilità e valori sportivi. Questo titolo europeo è un punto d

i partenza per rafforzare il calcio da tavolo anche in Sardegna”.