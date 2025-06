Nel corso della nottata appena trascorsa, a Sennori i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Sennori, Sorso, Stintino, Palmadula e Porto Torres, supportati da militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo poiché ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

In particolare i Carabinieri, impegnati nei servizi finalizzati a garantire l’ordine pubblico in occasione dei Festeggiamenti di “San Giovanni” che si stavano svolgendo nel Comune di Sennori, sono intervenuti immediatamente in seguito a una violenta lite, scaturita per futili motivi, che ha coinvolto numerosi ragazzi.

I militari sono riusciti a evitare peggiori conseguenze immobilizzando prontamente tutti i giovani coinvolti, molti dei quali presentavano vistose ferite da armi da taglio che hanno richiesto l’intervento sul posto di numerose ambulanze.

Gli immediati accertamenti eseguiti hanno permesso di verificare che l’arrestato aveva colpito con diversi fendenti uno dei rivali e il malcapitato che, a causa delle gravi ferite riportate, si trova ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Sassari, mentre altri 4 ragazzi coinvolti si trovano ricoverati in codice rosso presso il medesimo nosocomio.