Dopo i gravi fatti di sangue che ieri a tarda notte hanno macchiato gli eventi a margine della festa di San Giovanni Battista, con 5 giovani del posto rimasti feriti, l’Amministrazione comunale e il comitato organizzatore dei festeggiamenti hanno deciso di comune accordo di annullare gli eventi non religiosi previsti in giornata.

Stamattina si è svolta in maniera del tutto silenziosa e composta la processione religiosa per il trasferimento dell’effigie del santo e la messa celebrata dal parroco di Sennori.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza esprimo la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte, loro malgrado, nel tragico episodio di ieri notte. In questo momento siamo tutti sotto choc. Stanotte sono andato io stesso in ospedale per sincerarmi delle condizioni dei feriti. Ci auguriamo che tutto si risolva al meglio” commenta il sindaco di Sennori, Nicola Sassu. “Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché siano acclarati i fatti e individuati i responsabili. Chiediamo a tutta la cittadinanza sennorese di affrontare questi momenti con il massimo rispetto verso tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda, assicurando solidarietà e vicinanza a tutti”.