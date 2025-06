Sennori, la festa finisce nel sangue: maxi rissa tra giovani, 6 accoltellati tra i quali uno è in gravi condizioni. È accaduto durante la notte, si erano appena conclusi i festeggiamenti in onore di San Giovanni quando è scoppiata una rissa tra ragazzi. Ad avere la peggio è un 21enne del paese: è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, le sue condizioni sono molto gravi.

Sconcerto in paese riguardo l’accaduto: “Questa mattina non abbiamo certamente l’umore giusto per far festa. Per via di una vicenda triste un ragazzo è in fin di vita. Ricordo comunque che gli orari rimangono invariati e la processione si farà lo stesso, in forma silenziosa per supplicare San Giovanni che intervenga in un miracolo che in questo momento è l’unica cosa necessaria” ha espresso il parroco.