Una violenta lite scaturita all’interno di un esercizio pubblico del centro abitato è degenerata in un grave episodio di criminalità nella notte appena trascorsa, richiedendo il rapido intervento dei Carabinieri della Stazione di Vallermosa, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias.

Secondo quanto ricostruito, un 26enne di origini marocchine, già noto alle Forze di Polizia, avrebbe aggredito l’ex fidanzata. Al termine dell’aggressione, il giovane si sarebbe impossessato della somma di 250 euro, sottratta con forza alla donna, dileguandosi subito dopo nelle vie circostanti.

Le immediate ricerche avviate dai militari hanno consentito di rintracciare il sospettato in pochi minuti. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di gran parte del denaro asportato, e di alcuni grammi di hashish.

Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di rapina impropria e lesioni personali e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.