Cagliari, peggiora la situazione alla Marina: sgomberato un altro edificio in via Dettori

Peggiora la situazione alla Marina. Un altro palazzo di via Dettori è stato sgomberato dal Comune. La decisione dopo le ultime indagini effettuate dai Vigili del fuoco. E intanto peggiorano le condizioni dell’edificio che si affaccia su piazza Aramu. La segnalazione è arrivata questa mattina alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Già 15 ormai numeri civici, tra abitazioni e locali commerciali sono stati fatti evacuare nei giorni scorsi per il pericolo di crolli, dopo che sono state verificare le lezioni nei palazzi nel tratto pedonale compreso tra la piazza Mario Aramu e lo slargo di piazzetta Savoia.

Stamattina la squadra di vigili del fuoco sta verificando l’entità di queste nuove crepe. Anche il Comune è al lavoro per capire come intervenire nel più breve tempo possibile e scongiurare crolli. Un tecnico è stato incaricato dall’assessorato ai Lavori pubblici. Dovrà studiare tempi e modi per sistemare i sostegni per gli edifici pericolanti.