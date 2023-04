Villasor, via alla riqualificazione dello storico castello di Siviller: le mura medievali saranno consolidate

Villasor – Al via i lavori di restauro del Castello Siviller: le antiche mura innalzate nella prima metà del 1400 saranno oggetto di consolidamento e rifunzionalizzazione del simbolo storico della cittadina della Città Metropolitana di Cagliari. Il feudatario di Villasor Siviller chiese il permesso di costruire la sua dimora, concessa dall’arcivescovo, sulle antiche rovine della parrocchia di Santa Maria che, secolo dopo secolo, fu adibita anche a caserma, prigione, scuola e deposito per poi essere acquisita dal comune che decise di valorizzare il “tesoro” del passato e renderlo il simbolo attrattivo della comunità. Già oggetto in passato di numerosi interventi, ora è pronto per una nuova manutenzione consistente: il primo lotto di lavori è di 600mila euro, poi ci sarà un secondo lotto con altri 600mila euro per un totale di 1,2 milioni.

Dal 2017 l’amministrazione comunale ricerca fondi per mantenere intatta l’opera, reperiti attraverso la Regione Sardegna: un investimento sulla storia, cultura e tradizione che il castello racchiude nella sua essenza. Da anni il piano terra ospita manifestazioni in tema, mostre e convegni ed è meta di approdo per decine di turisti che, ogni anno, decidono di visitare il monumento medievale.