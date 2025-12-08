VILLASOR, ADOZIONE DEL CUORE PER UNA CAGNOLINA COL CUCCIOLO PRESSO IL RISTORANTE BANDINU.

In redazione arriva questa segnalazione: “Buongiorno, chiedo a voi una mano per una dolcissima cagnolina con il figlioletto che si aggirano nel ristorante Bandinu in via Cagliari a Villasor.

Potreste divulgare la foto in modo da trovare qualcuno dal cuore buono che li adotti?

Io purtroppo vivo in appartamento, ho quattro gatti e un cagnolino altrimenti li avrei volentieri presi con me..”

L’ appello è rivolto sia a privati cittadini che alle associazioni per trovare una famiglia per la vita.

Una condivisione può cambiare le sorti le queste povere creature.