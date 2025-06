Le fiamme si sono propagate all’interno della struttura coinvolgendo masserizie e arredi di alcuni occupanti che gli operatori dei Vigili del fuoco hanno tempestivamente fatto evacuare. Tra la vegetazione in fiamme nell’area esterna i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio di alcune carcasse di veicoli abbandonati.

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari alle 15:00 circa, per un incendio che si è sviluppato all’interno della struttura e nell’area esterna dell’ex zuccherificio di via Palmiro Togliatti in territorio del comune di Villasor.

Sul posto sono intervenute squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando e una squadra del distaccamento al Sanluri con il supporto di due autobotti, un’autoscala e automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo.

L’intervento si è protratto per alcune ore.

Nell’area esterna alla struttura le fiamme hanno coinvolto la vegetazione circostante.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura e l’area.

In via precauzionale sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118.

Presenti sul posto anche personale del Corpo Forestale Regionale e squadre di volontariato della Protezione Civile.

Foto: Mauro Porceddu