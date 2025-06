L’ultimo giorno di vacanza ha sorpreso Sandro T. e la sua compagna mentre erano intenti a osservare il mare al tramonto. Verso le 20, tra le varie foto ricordo scattate, hanno notato un movimento strano che raccontano così: “Guardando a destra la mia compagna ho visto sbucare questi 4 oggetti bianchi che andavano in fila indiana perfetti a pelo d’acqua. Ho fatto girare anche alla mia compagna per vederli e a primo acchito sembravano 4 uccelli, ma andavano troppo forte e controvento e poi non si vedevano le ali. Dritti come fusi, hanno impiegato si e no un minuto ad attraversare il nostro tratto di mare. Avendo il telefono in mano ho fatto il video per cercare di capire cos’erano ma ci hanno lasciato seri dubbi. Ho detto alla mia compagna “se domani sentiamo di oggetti non identificati a Cagliari invio il video” e così è stato.