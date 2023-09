Villasimius, sfregiato con lo spray il belvedere della fortezza vecchia: “Ecco il capolavoro dei trogloditi”

Chi l’ha realizzata ci ha sicuramente messo del suo ed è abituato a maneggiare bombolette spray. Peccato che, anzichè pasticciarsi i muri di casa, abbia pensato di sfregiare il belvedere della fortezza vecchia di Villasimius. L’ennesima opera di uno o più “artisti” che, spinti dalla voglia di lasciare un segno tangibile della loro presenza sulla terra, devastano territori dalla bellezza mozzafiato e, spesso, tutelati. A denunciare il fatto, con tanto di foto, sono state le guardie ambientali della Sardegna: “Quando si dice che la mamma dei cretini è sempre incinta! Ecco il capolavoro di un altro o altri trogloditi che esprimono la loro ‘arte’ deturpando il territorio con questi scarabocchi colorati! Questa schifezza si può ammirare al belvedere nei pressi della fortezza vecchia a Villasimius! Ribadiamo come già detto altre volte, per noi queste sono ferite profonde in siti di estrema bellezza naturalistica, e ci addolora sempre vedere profanato e vandalizzato in questo modo i nostri paesaggi”.

“Basterebbe un occhio in più per tutelare le nostre bellezze e pene severe per chi vandalizza le nostre ricchezze ambientali”.