Villasimius in lutto per Francesca, morta a 32 anni: “Un cancro ci ha portato via una ragazza d’oro”

Villasimius è un paese chiusa nel dolore e nel silenzio per la scomparsa di una sua giovane “figlia”. Francesca Vargiolu, dipendente comunale, è morta stroncata da un cancro al seno ad appena 32 anni. Stava lottando contro la “bestia” sin dal 2017, tra controlli all’ospedale e cicli di chemioterapia. Da metà aprile era ricoverata al Policlinico di Monserrato: dai suoi parenti più stretti agli amici, sino ad arrivare a tutta la comunità guidata dal sindaco Dessì, la speranza di rivederla in giro per il paese è sempre rimasta accesa. Ma si è spenta qualche ora fa, quando il suo cuore ha cessato di battere. Dipendente della società in house che gestisce la gran parte dei settori comunali, presto sarebbe stata assunta definitivamente. Lascia la madre, anche lei dipendente comunale, il fratello Luigi e i suoi due nipotini. Aveva studiato, Francesca, per diventare un’amministrativa, ed era adorata e apprezzata da tutti i suoi colleghi. Molto riservata, non parlava quasi mai del tumore al seno, ma in una comunità di 3600 anime tutti lo sapevano. Il giorno prima del ricovero aveva salutato tutti con un sorriso. Sapeva che stava andando incontro all’ennesima battaglia difficile, la trentaduenne, e voleva vincerla. Ma il male, purtroppo, ha avuto la meglio. Il cordoglio per la sua scomparsa è pubblico. Nella pagina ufficiale di Facebook del gruppo politico Villasimius Unita campeggia una sua foto gigantesca e un messaggio: “Una triste notizia ha affranto i cuori di tutti i cittadini,ci mancherai tantissimo. Arrivederci carissima Francesca”.

Il sindaco Gianluca Dessì è sconvolto e non riesce a trattenere la commozione: “Francesca era una ragazza splendida, a cui ero legato per tanti motivi. Era infatti una brava amministrativa, sempre puntuale e precisa, che mi ha tanto aiutato nel quotidiano lavoro in Comune. La sua famiglia, e lei, avevano già dovuto piangere la scomparsa del padre, due anni fa. Sono vicinissimo alla madre, al fratello, ai due piccoli nipoti e a tutti i parenti di Francesca Vargiolu. L’ultima volta che ci eravamo sentiti era stato grazie a una videochiamata, era appena arrivata al Policlinico. Mi mancherà tantissimo, mancherà a tutti”. I funerali della 32enne sono già stati fissati: domani, mercoledì quattro maggio, alle 16, nella chiesa di San Raffaele, nella sua Villasimius.