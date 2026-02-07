Un’operazione delicata quanto essenziale che vede ancora una volta in prima linea i volontari di Cittadinanza Oikos con la collaborazione di Vivi_Villasimius. In tanti, infatti, nelle scorse ore si sono adoperati per ripulire una delle bellezze della Sardegna, Capo Carbonara, purtroppo invasa da rifiuti e, soprattutto, polistirolo,

“Mauro si è unito alla pulizia organizzata dal gruppo di volontari di Vivi_Villasimius.

Tra i rifiuti più problematici raccolti stamattina c’era il polistirolo: frammentato in minuscoli pezzi, inquina il mare e le coste ed è difficilissimo da rimuovere. Le piccole palline bianche, mescolate tra rocce e sabbia, rappresentano quasi una sfida impossibile”, spiega l’associazione.

“Nonostante tutto, sono stati riempiti numerosi sacchi di polistirolo e di altri rifiuti. Villasimius, con le sue spiagge e l’area marina protetta, è sicuramente uno dei luoghi più affascinanti, belli e conosciuti della Sardegna”.

Un lavoro lungo ed impegnativo per difendere e tutelare il territorio, troppo spesso ferito dall’incuria e dall’inciviltà di chi non sa rispettare la bellezza della natura e l’habitat essenziale per gli animali e l’uomo stesso.

“Come ogni angolo della nostra Isola, dobbiamo impegnarci a proteggerla e a prendercene cura.Grazie al gruppo di volontari della zona di Villasimius.È bello sapere che siamo in tanti”.