Selectioncar è una realtà giovane e dinamica con sede a Serramanna, nata dalla passione per il mondo dell’automotive e dalla volontà di offrire un’esperienza d’acquisto diversa, più attenta e trasparente.

Parco vetture selezionato e diversificato

Ogni auto presente in showroom è stata verificata con cura: controllo storico, stato tecnico, chilometraggio ed efficienza.

L’obiettivo dell’azienda è quello di selezionare con cura ogni vettura, garantendo qualità, sicurezza e affidabilità a chi cerca un’auto usata o seminuova in perfette condizioni.

Selectioncar non è solo vendita, propone anche servizi di noleggio, finanziamenti personalizzati, per accompagnare ogni cliente in tutte le fasi della scelta e della gestione della propria auto.

L’acquisto viene pensato su misura per te: rate, durata, importo personalizzati in base alle tue esigenze. Inoltre, se già possiedi un’auto, puoi consegnarla e ricevere un valore di ritiro che facilita l’operazione.

Il team di Selectioncar ti accompagna fin dal primo contatto, spiegando ogni passaggio, evitando sorprese e rendendo il tutto semplice. Da scegliere l’auto, alla firma, fino alla consegna: tutto chiaro, tutto in tranquillità.

Affidabilità e reputazione sul territorio, in un settore in cui la fiducia fa la differenza, Selectioncar ha costruito una solida reputazione: qualità nelle auto, cortesia nel servizio, chiarezza nelle condizioni. Questo rassicura chi entra per scegliere e chi consiglia ad altri.

Le recensioni citano alta professionalità, cordialità, trasparenza e un parco auto definito “al top”. Ad esempio:

Personale serio, super gentile e disponibile per ogni evenienza.

Parco auto veramente al Top

Hanno un buon seguito social e aggiornano regolarmente le vetrine e offerte.

Con uno stile moderno, un team competente e un parco auto costantemente aggiornato,

Selectioncar rappresenta oggi un punto di riferimento in Sardegna, in via Cagliari 5 Serramanna, per chi desidera un’auto di classe, selezionata e garantita, con un servizio sempre vicino al cliente.

Ci trovate qui:

📍 Via Cagliari 5, Serramanna

Contatti:

✉️ [email protected]

📱 Marco:

🔗 Scrivi su WhatsApp

📞 Chiama +39 346 677 7489

📱 Roberto:

🔗 Scrivi su WhatsApp

📞 Chiama +39 392 454 9629

Siamo anche su Instagram e Facebook

Visita il nostro sito web