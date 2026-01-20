È accaduto ieri mattina, la pala eolica situata nelle campagne del paese è stata visibilmente danneggiata.

Anche il nuorese fa i conti con il passaggio del ciclone, fiumi in piena e strade compromesse da detriti e allagamenti.

Il sindaco di Desulo Giovanni Melis: “Acqua, ramaglia e detriti lungo la S.P. Montecorte Desulo e Desulo Fonni. Evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Si interverrà quanto prima per risolvere le criticità. Problemi sono stati segnalati anche lungo le strade di campagna e lungo la strada che porta a Girgini”.