Villaputzu, con lo screening saltano fuori nuovi positivi: “48, le scuole restano chiuse”

Il virus non molla la presa a Villaputzu. la giornata di screening, con tanti tamponi molecolari effettuati sui cittadini, ha portato a scoprire un incremento del numero dei casi positivi, al momento circa 48, riferibili in buona parte al mondo della scuola. “Un numero probabilmente destinato ad aumentare, anche se ci auguriamo non sia così, in considerazione del fatto che diversi risultati del test non sono ancora stati resi noti e recapitati agli interessati”, spiega il sindaco, Sandro Porcu. Che, insieme agli esperti, ha deciso di correre ulteriormente ai ripari.

“A partire da domani e fino all’11 dicembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale sospenderanno le attività didattiche in presenza. La situazione è sotto stretto monitoraggio da parte di tutti gli organi competenti”.