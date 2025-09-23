È accaduto ieri alle ore 23.30, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto della Stazione di Monserrato, sono intervenuti in via Salieri, all’altezza dell’intersezione con via Strauss, a seguito di un grave sinistro stradale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’80enne di origine iraniana, residente nel Cagliaritano, mentre attraversava la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, è stato investito da un’autovettura condotta da una 28enne cagliaritana. L’uomo, a causa delle gravi ferite riportate, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Il veterinario operava in uno studio in via Bach.