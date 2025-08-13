Intervento attorno alle 13 da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias per un incidente sulla SP 2 tra Villamassargia e Siliqua.
Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, é uscita fuoristrada ribaltandosi sul greto di un corso d’acqua.
I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo ed alla messa in sicurezza del mezzo. L’autista del veicolo i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale.
Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco e al personale sanitario, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.