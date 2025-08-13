Brutto incidente attorno alle 15 e 30 di oggi a Colostrai, vicino Muravera. Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, é uscita fuoristrada ribaltandosi.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo ed alla messa in sicurezza del mezzo. Per i due occupanti del veicolo, i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale con automedica ed elisoccorso.A bordo si trovavano due giovani: il conducente, 29enne, trasportato in codice rosso con elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, e il passeggero, 22enne, anch’egli in codice rosso e condotto in ambulanza presso lo stesso nosocomio.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Vito per i rilievi e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.