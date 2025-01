Si prestava bene quel masso enorme che ha richiesto l’intervento di grossi mezzi per essere spostato, rimosso da bordo strada in località Mont’Exi. “La sua forma particolare ci ha colpito subito, sembra una panchina di roccia” ha espresso il comune. Ecco, allora, “che abbiamo pensato che possa essere un valido appoggio lungo le tappe della Via Crucis”. E così è stato: adagiato affianco al ritrovo della fede, ora fa da cornice a una seduta in legno già presente nel luogo. Non disturba, anzi si integra negli spazi circostanti ed è la dimostrazione che, con poco ingegno, tutto può essere utile e riutilizzato, consegnando all’ambiente ciò che già è suo ma attribuendogli una funzione utile e congeniale, a disposizione di tutti.