Villacidro, una caccia al tesoro per aiutare il piccolo Angelo

“Grazie a chi ha pensato ad Angelo, loro si sono ricordati che esiste un bambino e non solo che ha bisogno di aiuto”. Un tesoro da trovare, un classico gioco che si snoderà oggi per il paese e che metterà alla prova le abilità dei partecipanti, coloro che hanno sposato l’iniziativa a favore del loro concittadino che ha bisogno di cure continue e onerose. Ha 10 anni, un parto difficilissimo e il ricovero presso la terapia intensiva: il responso dei medici che mette a dura prova i genitori che, da allora, affrontano le spese per assicurargli una terapia adeguata al fine di migliorare le attività motorie del piccole. Sfoggia un sorriso contagioso tra una seduta e l’altra di ginnastica speciale, stancante ma essenziale per far ingranare la marcia al bambino che ha tanto da dare, da fare, come tutti i suoi coetanei. Parte così, dunque, la volontà di contribuire alle cure che Angelo necessita, la solidarietà messa in campo dalla consulta giovani che donerà il ricavato alla Onlus “Tutti insieme per Angelo si può”.